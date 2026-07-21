OSINT-исследователь Крис О'Вики считает, что удары по логистическим хабам Wildberries будут иметь для российской экономики куда худшие последствия, чем просто потеря товаров на 1,2 миллиарда долларов, заявленная компанией.

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Wildberries отвечают за 45% (!) российского рынка онлайн покупок, а вместе с их ближайшим конкурентом Озон – за 77% (!!).

Интеграция Wildberries в российскую экономику куда большая, чем например Amazon – в американскую.

Компания во многом перестроила российский ритейл на онлайн-покупки, что касается как продавцов, так и покупателей.

Крис предлагает разорение существенного числа российских предпринимателей в результате данных украинских ударов.

Утраченные хабы нелегко восстановить – к примеру, после пожара на одном из них возле Петербурга компании пришлось отстраивать его полтора года.

Исследователь также считает, что уничтожение хабов больно ударит по российской военной логистике.

Wildberries давно использовался российскими волонтерами для переправки таких вещей как дроны, запчасти, приборы ночного видения, генераторы, камуфляжная одежда, тактическая обувь и так далее.

То есть эти удары не только ухудшают качество жизни граждан РФ, но и напрямую бьют по эффективности российских военных.