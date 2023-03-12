Уничтожены 240 оккупантов, ранены еще почти 300: в ВСУ рассказали о потерях РФ под Бахмутом за день

На Бахмутском направлении (Донецкая область) 12 марта Силы обороны Украины ликвидировали около 239 захватчиков, еще 293 вражеских военнослужащих получили ранения. Российские солдаты пытаются прорвать нашу оборону, но защитники продолжают ожесточенное противостояние.

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О потерях врага в этом районе рассказал спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый. 12 марта он выступил в телемарафоне "Єдині новини".

"Бахмут и в дальнейшем – эпицентр боевых действий. Враг пытается, сосредоточив лучше подготовленные группы "Вагнера", прорвать нашу оборону", – сообщил представитель украинской армии.

За сутки на всем Бахмутском отрезке фронта зафиксирован 161 вражеский обстрел и 39 боестолкновений.

Череватый добавил, что защитники нашей страны подбили два российских танка Т-7 и уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские воины привлекли все ресурсы, не позволяющие противнику воплотить замыслы тотальной оккупации Бахмута. "Они наносят врагу значительные потери, ослабляя потенциал противника к штурму. Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами", – подчеркнул он.

– По словам военного эксперта Владислава Селезнева, если российской армии все же удастся взять под контроль Бахмут, ее продвижение дальше будет фактически заблокировано. Оккупанты упрутся в линию обороны украинской армии.

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