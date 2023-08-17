Уничтожены 5 складов боеприпасов и 25 единиц вражеской техники: в РФ снова значительные потери на Таврическом направлении

Оккупационные войска России в четверг, 17 августа, понесли большие потери на Таврическом направлении фронта. Украинские воины отминусовали у врага 25 единиц военной техники.

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Кроме того, оккупанты лишились пяти складов с боеприпасами. О ситуации на этом направлении фронта рассказал на своем канале в Telegram командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Он также сообщил, что потери страны-агрессора за последние сутки убитыми, ранеными и пленными составили 240 человек. Из них было ликвидировано 88 российских оккупантов, ранения получили 145 захватчиков, а семь человек попали в плен к Силам обороны Украины.

По словам Тарнавского, артиллерийские подразделения нашей армии 17 августа выполнили 1338 огневых задач.

Среди уничтоженной техники россиян на Таврическом направлении:

– один танк;

– 5 ББМ;

– 10 артиллерийских систем и минометов;

– три БПЛА;

– шесть единиц автомобильной техники.

Отметим, что в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 24 боевых столкновения Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Защитники Украины отразили атаки захватчиков на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Также стало известно, что защитники Украины в течение 16 августа "демилитаризовали" на фронте по меньшей мере 480 военных преступников. В целом на 540-е сутки полномасштабной войны потери личного состава оккупационной армии РФ уже превысили 256 050.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные во второй раз за утро 17 августа сбили российский вертолет Ка-52. В частности, еще одного "Аллигатора" приземлили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады в районе Работино на Запорожье.

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