Уничтожены 6 танков и 9 БМП врага: бригада 'Эдельвейс' отразила массированную атаку войск РФ. Видео

Бригада "Эдельвейс" отметилась успешным отпором массированной атаки российских войск на свои позиции. В штурме противник задействовал десятки единиц техники, а также около 120 оккупантов.

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Соответствующее видео опубликовала пресс-служба бригады. "Сегодня, 2 ноября 2024 года, наши защитники успешно отразили массированную атаку врага на позиции 10-й ОГШБр", – говорится в сообщении.

В частности, в штурме враг задействовал 22 единицы бронетехники, среди которых 7 танков, 13 боевых машин пехоты (БМП) и 2 МТ-ЛБ, а также около 120 своих солдат.

Благодаря слаженной работе подразделений артиллерии, противотанковых средств, разведки и дронов, украинские защитники вовремя обнаружили приближение противника, что позволило остановить штурмовые группы на подступах к своим позициям.

В результате боя были уничтожены 6 танков и 9 БМП, а также понесены значительные потери в живой силе: 19 врагов ликвидировано, 23 получили ранения, остальные потери пока уточняются.

В то же время наши защитники не понесли никаких потерь.

Каждый военнослужащий бригады "Эдельвейс" продемонстрировал высокий уровень профессионализма, что явилось залогом успешной обороны.

"Каждый из наших воинов – настоящий профессионал! Слава "Эдельвейсам"! Слава Украине!" – добавили в бригаде.

Напомним, накануне стало известно, что в октябре Россия потеряла на войне рекордное количество техники и вооружения. Рекорд установлен по количеству "демилитаризованных" боевых бронированных машин российской армии: их враг потерял 923 в месяц. Стоимость уничтоженных ББМ составляет не менее 500 млн долларов. Безвозвратные и санитарные потери в личном составе за указанный период составили 41 980 захватчиков или более трех мотострелковых дивизий.

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