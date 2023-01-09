"Унитаза и ванны нет, мебель вынесли": мариупольцы показали уцелевшую квартиру, где побывали оккупанты. Видео
Захватчики вынесли все, что могли, из уцелевших квартир в оккупированном Мариуполе. По сложившейся традиции, прихватили с собой и унитазы с ваннами.
Об этом 9 января рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В своем Telegram-канале он показал видео одной из квартир, ограбленной оккупантами (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Судя по видео, жилье было разграблено полностью: оккупанты вынесли почти всю сантехнику, мебель и вещи.
"Обратите внимание, что это многоэтажка, где не работает лифт. То есть проклятый унитаз тянули ножками с верхних этажей. Какой-то странный фетиш", – отметил Андрющенко.
По его словам, оккупационные власти теперь такие квартиры пытаются признать "бесхозными" и раздать россиянам.
Как сообщал OBOZREVATEL, люди в разрушенном Мариуполе замерзают без отопления. А из-за обогревателей, которые оккупанты раздают некоторым жителям, возникают пожары.
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