Уолкер: Путин не боится НАТО, он прикрывается Альянсом и не может существовать без войн и крови

Постоянный представитель США в НАТО Курт Уолкер заявил, что российский диктатор Владимир Путин не боится НАТО. На самом деле главарь Кремля постоянно использует в своих нарративах тему Альянса для того, чтобы оправдать свою агрессию.

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Также Волкер подчеркнул, что кремлевский убийца просто не может существовать без войн и крови. Об этом он заявил во время форума Black Sea Security Forum.

Американский чиновник отметил, что расширение НАТО якобы спровоцировало нападение России на Украину является ложью. Ведь на самом деле Путин напал на страны, которые не стали членами Североатлантического альянса.

"Путин напал на страны, которые не присоединились к НАТО, в первую очередь на Грузию и Украину. А также оккупированную часть Молдовы, и не атаковал страны, которые являются членами НАТО. Идея того, чтобы иметь границы с НАТО является чем-то новым или угрожающим для России – также не правда", – сказал постоянный представитель США в НАТО.

Уолкер напомнил, что РФ имела общую границу с НАТО в Норвегии, в том числе, морское пространство в Арктике с момента основания Альянса. Так само было и с Черным морем и Турцией, а также с Беринговым морем и США с Канадой. Следовательно, что рассказы диктатора Путина о якобы угрозе для РФ со стороны НАТО является лишь попыткой оправдать свою вооруженную агрессию.

Напомним, диктатор Владимир Путин имитирует заинтересованность в мирных переговорах с Украиной, но на самом деле стремится полному уничтожению украинской государственности. При это РФ готовится к возможной войне с НАТО. Поэтому в Кремле рассматривают победу над Украиной как начало войны против Североатлантического альянса.

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