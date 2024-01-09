Уоллес призвал министра обороны Британии не отставать в военной поддержке Украины: деньги закончатся за считанные недели

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил своего преемника Гранта Шаппса, что Лондон рискует "отстать" в своей военной поддержке Украины. Он объяснил это тем, что британское правительство до сих пор не объявило бюджет поддержки нашего государства на следующие годы.

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Такое заявление Уоллес сделал в понедельник, 8 января, во время выступления в Палате общин. Об этом сообщает The Guardian.

Бывший министр сообщил парламенту, что в июне перед тем, как покинуть правительство, он официально попросил от 2,3 до 2,6 миллиарда фунтов стерлингов финансирования военной помощи для Украины, но с тех пор не было сделано никаких объявлений по ней.

"Если мы не начнем делать заявление в ближайшее время, мы отстанем от многих наших европейских коллег, которые уже обогнали нас по нашей поддержке", – сказал Уоллес.

Со своей стороны, Грант Шаппс в ответ похвалил работу предшественника. При этом он отказался говорить о конкретных цифрах, но сказал, что Уоллес "не будет разочарован, и ему не придется ждать слишком долго".

Великобритания предоставила Украине военную помощь на сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов в течение двух лет подряд, но хотя о финансировании в этом году было объявлено на шесть месяцев вперед, бюджет следующего года еще не утвержден.

Напомним, в министерстве обороны Великобритании заявили о передаче Украине сотен ракет для систем противовоздушной обороны. В ведомстве подчеркнули, что украинское государство должно иметь все необходимое для защиты от российских массированных атак.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что запад не может позволить, чтобы Украина проиграла в войне с Россией, ведь это означает, что мир скатится в авторитарную эпоху. Разрешить диктаторам и автократам править на планете крайне опасно, поэтому демократические страны должны оказывать помощь Украине, сколько бы им это ни стоило.