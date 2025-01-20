Ушел на войну из колонии: оккупант рассказал, как оказался на фронте в Украине, и раскрыл данные о потерях войск РФ. Видео

Сергей Килин, 30-летний российский оккупант, попал в плен во время боев в Донецкой области. Он воевал в составе батальона Шторм V, сформированного из заключенных колоний строгого режима.

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Об этом оккупант рассказал в недавнем интервью. Килин был рецидивистом, который впервые сел в тюрьму в 18 лет и должен был отбывать наказание еще более десяти лет.

Он решил подписать контракт на участие в войне в обмен на досрочное освобождение и выплату более миллиона рублей. По его словам, российская тюремная система исчерпывает свои человеческие ресурсы.

"На колонии уже почти не осталось людей. Те, кто имел небольшие сроки, досиживают. Остальные пошли воевать", – говорит оккупант.

За участие в войне ему обещали более миллиона рублей, но реальность оказалась иной. Полученные деньги исчезали из-за постоянных поборов, а любые "вины" наказывались жестоко. Килин признался, что однажды замполит избивал его четыре часа, после чего командиры забрали банковскую карточку и бросили на штурм.

Он также рассказал о катастрофических потерях в своем батальоне "Шторм V", сформированном из заключенных.

"Две роты закончились через две недели", – говорит пленный.

Что касается отношения в плену, то он был удивлен гуманностью украинских военных.

"Пленили меня украинские нацисты, как они говорят – бандеровцы. Покормили, нормально отнеслись, ни разу не ударили даже", – сказал оккупант.

Напомним, спецназовцы из рядов одного из подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины обеспечили скорую возмездие для военных преступников из РФ. Несколько дней назад россияне расстреляли на одном из сдавшихся в плен направлении двух безоружных бойцов украинской терробороны.

Однако в ССО за собратьев отомстили: в результате тщательно спланированной операции часть убийц была уничтожена, часть – захвачена в плен, также спецназовцы вернули тела казненных украинских воинов.

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