'Ушел в лучший мир замечательный артист': на фронте погиб балетмейстер из Чернигова Виктор Войников

В боях за Украину погиб защитник из Чернигова Виктор Войников. До полномасштабного вторжения России он занимался максимально мирной деятельностью: был артистом балета, балетмейстером, художественным руководителем Театра танца "Экватор" Черниговского областного филармонического центра.

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На фронт Войников попал в 2023 году, его коллеги и почитатели таланта артиста говорят, что его выступления на сцене завораживали. О гибели воина-артиста сообщили в Черниговском областном филармоническом центре фестивалей и концертных программ.

"Художественное сообщество понесло непоправимую потерю... Ушел в лучший мир замечательный артист, балетмейстер, наставник, воин-герой Виктор Войников. Более двух десятилетий творческая жизнь художника была связана с Черниговским областным филармоническим центром", – рассказали коллеги Войникова.

В филармоническом центре рассказали, что до мобилизации Войников был артистом балета Академического ансамбля песни и пляски "Северские клейноды", артистом балета Академического народного хора.

"Его невероятная энергетика, профессиональное мастерство, неповторимый артистизм пленили коллег, а зрители встречали его выступления с неподдельным восторгом. Его постановки и сейчас в репертуаре коллективов филармонического центра", – говорится в сообщении.

В 2003 году художественный руководитель Театра танца "Экватор", председатель областного отделения Национального хореографического союза Украины Виктор Войников был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины.

"Во время выполнения служебных обязанностей трагически погиб... Коллектив Черниговского областного филармонического центра выражает искренние соболезнования близким, родным, друзьям Виктора Войникова. Пусть герой покоится с миром. Вечная слава!" – отметили коллеги артиста.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб актер Максим Ковтун, ушедший на войну добровольцем. Он служил в Днепропетровском академическом молодежном театре, когда же Россия начала полномасштабное вторжение в Украину – встал на защиту родной земли.

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