Усиление ПВО и борьба с носителями КАБов: Зеленский провел совещание в Харькове. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Харьковщину 9 апреля провел совещание, темой которого была защита критической инфраструктуры региона от воздушных атак РФ. В частности, обсуждалась организация новой схемы защиты Харькова с привлечением дополнительных средств ПВО.

Об этом глава государства говорил с командующим Воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком. Деталями поделился Офис президента на своем сайте.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, министр энергетики Герман Галущенко и председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий доложили гаранту о последствиях российских обстрелов и ситуации, которая сложилась с электроснабжением.

Был согласован план восстановления энергопроизводства и строительства капитальных защитных сооружений.

Также на совещании обсудили актуальные социальные вопросы для области. Синегубов, а также министр образования Оксен Лисовой представили план организации офлайн-обучения в некоторых районах Харькова с 1 сентября этого года. Средства на строительство школьных укрытий и закупки школьного транспорта заложены в государственном бюджете.

Как писал OBOZ.UA:

– В обращении к гражданам вечером 9 апреля Зеленский заявил, что на Харьковщине "создаются все необходимые условия, чтобы снизить дефицит электричества".

– Ранее в Харькове и области обновили графики почасовых отключений света. Действовать новое расписание будет с 10 по 14 апреля.

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