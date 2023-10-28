Усилится ли мобилизация в Украине с ноября и в каком случае можно отказаться от повестки: разъяснение

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан могут призвать на службу. Мобилизация не прекращается с начала полномасштабного вторжения РФ, и сейчас нет никаких признаков ее усиления.

В то же время в Верховной Раде предполагают, что вскоре призыв может быть усилен. Как будет проходить мобилизация в ноябре и в каком случае можно отказаться от повестки, выяснял OBOZ.UA.

По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергея Рахманина, всеобщая мобилизация в Украине может усилиться. Нардеп считает, что это обусловлено необходимостью формирования новых бригад ВСУ.

Однако это лишь мнение одного политика, ведь объемы и темпы мобилизации определяет Генеральный штаб ВСУ. Пока военные не объявляли о планах усилить мобилизацию.

Военнообязанных граждан продолжают оповещать о необходимости прибыть в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Вручение повесток происходит, в том числе, в общественных местах.

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По словам юриста практики военного права Татьяны Козян, в некоторых случаях человек имеет право на законных основаниях отказаться брать повестку. В комментарии РБК-Украина правозащитница заявила, что для отказа от повестки должны быть уважительные причины, в частности, если нет подписи или печати комиссара Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Также адвокат утверждает, что гражданин имеет право отказаться от повестки, если ее вручает лицо, которое на это не уполномочено. Кроме того, повестку можно не брать, если в ней неправильно написаны личные данные военнообязанного.

Напомним, Министерство здравоохранения продолжает работать над выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Теперь прохождение ВВК будет длиться максимум 4 дня.

Ранее сообщалось, что срок действия мобилизации длится до 15 ноября, но вскоре народные депутаты, вероятно, проголосуют за ее продолжение. Также в украинском парламенте продолжаются дискуссии о демобилизации тех, кто служит с начала полномасштабного вторжения.