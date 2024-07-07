Успешная атака на нефтебазу "Лукойл" является результатом работы дронов СБУ – источник

У станицы Павловской (Краснодарский край РФ) 6 июля россияне весь день не могли потушить масштабный пожар, возникший в результате ночной атаки дронов на нефтебазу "Лукойл-Югнефтепродукт". Операция, по нашей информации, была проведена беспилотниками Службы информации Украины.

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Масштабный пожар на двух резервуарах с нефтепродуктами начался после двух взрывов. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.

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Дроны СБУ также организовали серию взрывов на территории нефтебазы "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в станице Ленинградской. Снимки со спутника подтверждают повреждения не менее трех резервуаров с топливом.

"СБУ и дальше будет вводить дроновые экономические санкции против объектов, которые обеспечивают горючим российские войска в Украине. Правила просты: работаете на ВПК – ждите взрывной "бавовны", – предупредил информированный источник.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 7 июля в Воронежской области РФ возле села Сергеевка был атакован склад боеприпасов. По данным нашего издания, по объекту ударили дроны СБУ.

– После атаки там вспыхнул пожар, было слышно вторичную детонацию. В населенном пункте, где размещался склад, ввели режим ЧС и объявили эвакуацию.

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