Успешно контратаковали: ВСУ зачистили от врага еще три села в Донецкой области. Фото

Украинские воины провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области. Они освободили еще три села, которые ранее удалось захватить врагу.

Под контроль Украины вернулись села Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Что известно

Сырский рассказал, что в последние дни работает на Покровском направлении, где продолжаются ожесточенные бои.

"Работаю в районах боевых действий. Покровское направление – там, где самое сложное. Где защита украинской Независимости и украинского Флага – не просто высокие слова, а ежедневный риск и ежедневный подвиг. Пообщался прежде всего с военнослужащими, которые длительное время держат оборону Покровска, отражая удары превосходящих сил противника", – отметил главком.

Также Сырский сообщил о новых освобожденных от врага населенных пунктах.

"Наши войска успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области – Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку. Еще раз выражаю глубокую благодарность боевым побратимам и сестрам за их действия в эти великие, решающие дни. Слава Украине! Слава украинским героям!" – сказал глава ВСУ.

Он отметил вклад в оборону на Покровском направлении воинов 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской, 32-й и 155-й механизированных бригад.

"Наградил лучших воинов за стойкость, храбрость и образцовое выполнение воинского долга. Отработал на командных пунктах частей, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении. Выслушал доклады командиров корпусов и бригад по оперативной обстановке. Ситуация действительно непростая, противник сосредоточил на этом участке фронта свои основные усилия. Но должны держать линию. Помощь в организации боевых действий будет оказана. Вопросы о дополнительных боеприпасах, дронах и средствах РЭБ решены", – заявил Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 августа Сырский заявил, что Силы обороны зачистили от врага шесть населенных пунктов в Донецкой области и уничтожили сотни российских оккупантов.

Он рассказал, что работал в подразделениях, которые проводят стабилизационные действия на так называемом Добропольском выступе.

