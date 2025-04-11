Устойчивые к РЭБ: в Украине тестируют уникальные боевые наземные дроны с волоконно-оптическим управлением. Фото

Украина испытывает новые боевые наземные дроны, способные эффективно работать даже в условиях жесткой радиоэлектронной борьбы. Благодаря волоконно-оптическому управлению они не теряют связь с оператором, в отличие от традиционных радиоуправляемых систем.

Видео дня

Об этом сообщает Business Insider. Инновационная разработка стала возможна благодаря проекту Brave1, который занимается внедрением технологий в сфере обороны. Украинский defense-tech кластер провел испытания семи наземных дронов нового поколения, работающих через оптоволоконные кабели.

Обычные беспилотники подвергаются воздействию РЭБ через использование радиосигналов. Однако оптоволоконное соединение обеспечивает стабильную передачу видео и команд даже на большом расстоянии, оставаясь недоступным для глушения.

UGV (универсальные наземные работы) – это дистанционно управляемые работы, которые могут выполнять логистические и боевые задачи. Они могут применяться для боевых операций, взрывов, доставки боеприпасов и эвакуации раненых. Новые модели, управляемые оптоволокном, показали себя как наиболее подходящие именно для атак позиций и самоподрыва возле военной техники врага, а не логистические задачи, когда двигающийся туда-сюда по тому же маршруту робот может запутать свои кабели или зацепиться за объект на земле.

По мнению высокопоставленного украинского чиновника, UGV станут "следующей технологией, которая изменит правила" войны. И Киев, и Москва уже использовали этих роботов в боевых действиях. Некоторые оборудованы пулеметами и тепловизионными камерами для ночных миссий.

В Brave1 отметили, что волоконно-оптические кабели могут не только передавать сигналы, но и служить запасным каналом управления в случае основного глушения. Это позволяет сохранить контроль над дроном даже в критических ситуациях, когда другие типы соединения недоступны из-за сильных радиоэлектронных помех.

Поскольку теперь известно, что UGV может работать с волоконно-оптическими кабелями, Brave1 нужно разработать тактику для роботов. В этом году Киев получит тысячи таких систем.

Ранее подобное управление применяли только к FPV-дронам. Теперь же Украина активно внедряет эту технологию и в наземные роботизированные системы из-за уязвимости радиосвязи в зоне боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания и Норвегия помогут профинансировать поставки в Украину сотен тысяч беспилотников. Новая помощь предусмотрена в рамках совместного пакета помощи для Украины в размере $580 млн. (450 млн. фунтов стерлингов).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!