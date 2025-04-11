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Устойчивые к РЭБ: в Украине тестируют уникальные боевые наземные дроны с волоконно-оптическим управлением. Фото

Екатерина Дутик
War
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В Украине тестируют уникальные боевые наземные дроны с волоконно-оптическим управлением - РЕБ

Украина испытывает новые боевые наземные дроны, способные эффективно работать даже в условиях жесткой радиоэлектронной борьбы. Благодаря волоконно-оптическому управлению они не теряют связь с оператором, в отличие от традиционных радиоуправляемых систем.

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Об этом сообщает Business Insider. Инновационная разработка стала возможна благодаря проекту Brave1, который занимается внедрением технологий в сфере обороны. Украинский defense-tech кластер провел испытания семи наземных дронов нового поколения, работающих через оптоволоконные кабели.

Обычные беспилотники подвергаются воздействию РЭБ через использование радиосигналов. Однако оптоволоконное соединение обеспечивает стабильную передачу видео и команд даже на большом расстоянии, оставаясь недоступным для глушения.

UGV (универсальные наземные работы) – это дистанционно управляемые работы, которые могут выполнять логистические и боевые задачи. Они могут применяться для боевых операций, взрывов, доставки боеприпасов и эвакуации раненых. Новые модели, управляемые оптоволокном, показали себя как наиболее подходящие именно для атак позиций и самоподрыва возле военной техники врага, а не логистические задачи, когда двигающийся туда-сюда по тому же маршруту робот может запутать свои кабели или зацепиться за объект на земле.

Дроны UGV

По мнению высокопоставленного украинского чиновника, UGV станут "следующей технологией, которая изменит правила" войны. И Киев, и Москва уже использовали этих роботов в боевых действиях. Некоторые оборудованы пулеметами и тепловизионными камерами для ночных миссий.

Украина тестирует уникальные боевые наземные дроны с оптоволокном UGV

В Brave1 отметили, что волоконно-оптические кабели могут не только передавать сигналы, но и служить запасным каналом управления в случае основного глушения. Это позволяет сохранить контроль над дроном даже в критических ситуациях, когда другие типы соединения недоступны из-за сильных радиоэлектронных помех.

Оптоволоконная связь обеспечивает связь даже при работе РЭБ

Поскольку теперь известно, что UGV может работать с волоконно-оптическими кабелями, Brave1 нужно разработать тактику для роботов. В этом году Киев получит тысячи таких систем.

Ранее подобное управление применяли только к FPV-дронам. Теперь же Украина активно внедряет эту технологию и в наземные роботизированные системы из-за уязвимости радиосвязи в зоне боевых действий.

Первые в Украине испытания FPV-дронов на оптоволокне с дальностью более 20 км.
Первые в Украине испытания FPV-дронов на оптоволокне с дальностью более 20 км.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания и Норвегия помогут профинансировать поставки в Украину сотен тысяч беспилотников. Новая помощь предусмотрена в рамках совместного пакета помощи для Украины в размере $580 млн. (450 млн. фунтов стерлингов).

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