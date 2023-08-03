Устроили "бизнес" на войне: как и на чем наживаются украинские военкомы

В отношении украинских военкомов на сегодняшний день открыто более 110 уголовных производств. Проверки работы территориальных центров комплектации и социальной поддержки были вызваны скандалами с обогатившимися "руководителями", которые во время войны умудрились обзавестись элитной недвижимостью как в Украине, так и за рубежом. Тем временем украинцы жалуются на новые случаи вымогательства сотрудников ТЦК.

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Подпольные миллионеры

Грандиозный скандал разразился после громкого дела одесского военкома Евгения Борисова. По результатам журналистского расследования выяснилось, что за время с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов его семья приобрела недвижимость в Испании стоимостью более трех миллионов евро. Имение зарегистрировали на мать военкома. Обзавелась недвижимостью на полмиллиона евро и его супруга, также у членов семьи обнаружили парк дорогих автомобилей.

Сейчас имущество Борисова арестовано, а сам он находится под стражей – такую меру пресечения ему избрал Печерский районный суд Киева.

Во время заседания прокуроры также сообщили, что с декабря 2022 года по декабрь 2023 года Борисов, получив медицинскую справку для лечения, уехал в Испанию, но на самом деле отдыхал.

В ГБР подозревают бывшего одесского военкома в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

Дело Борисова, к сожалению, далеко не единственный скандал. На днях правоохранители провели обыски у днепропетровского военкома, который с начала полномасштабного вторжения приобрел имущества на 350 тысяч долларов.

Мужчина успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре. На члена семьи также было зарегистрировано предприятие, которое приобрело нежилое помещение площадью около 500 квадратных метров.

Взяточников за решетку

После скандалов с обогатившимися военкомами полным ходом идут проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов). По словам президента Украины Владимира Зеленского, их результаты неутешительны. Он подчеркнул, что общество все увидит, когда правоохранители реализуют результаты проверок в соответствии с действующим законодательством.

Как рассказали OBOZREVATEL в Государственном бюро расследований, на сегодняшний день открыто более 110 уголовных производств в отношении военкомов. Уже объявлено более 25 подозрений, а более десяти обвинительных актов передано в суд.

Военкомы, по информации ГБР, используют в своей "работе" разные схемы и наживаются на уклонистах. По информации советника по коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян, расценки за то, чтобы "откосить" от службы, доходят до 5 тысяч долларов.

"За доллары в зависимости от региона и от периода войны – в 2022 году за справку о непригодности к военной службе в Донецкой области просили полторы тысячи долларов, а на Львовщине – 3-5 тысяч долларов. Сейчас такая тенденция, что стоимость за предоставление таких фальшивых документов растет, потому что есть угроза попасть за решетку за такие преступления", – рассказала она в эфире телемарафона.

А в Офисе генерального прокурора сообщили, что правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации. В рамках расследования полиция и СБУ провели почти 100 обысков в военкоматах Одесской, Закарпатской, Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Львовской, Житомирской, Ивано-Франковской областей и города Киева.

По данным следствия, сотрудники военкоматов, действуя совместно с членами военно-врачебной комиссии, наладили схему выдачи справок о признании мужчин непригодными к военной службе с дальнейшим снятием с военного учета. Такая "услуга" в среднем стоила 6 тысяч долларов.

"В ходе проверки части военнообязанных установлено, что они даже не прибывали для прохождения ВЛК. Об этом, в том числе, свидетельствует отсутствие каких-либо сведений о них в электронной системе здравоохранения. Полученные справки о непригодности военной службы они использовали для выезда за границу", – рассказали в прокуратуре.

Но военкомы зарабатывают не только на липовых документах. Как поделились с OBOZREVATEL жители одного из городов Киевской области, их военком требовал от тысячи долларов за то, чтобы имеющих отсрочку от службы "никто не трогал". "То есть, люди платили за то, чтобы работал закон", – говорит наш собеседник.

По его словам, после ротации в местном ТЦК новое руководство снова "наехало" на ранее заплативших предыдущему военкому и это уже вынудило людей обратиться в правоохранительные органы. Сейчас проводится расследование, о результатах которого мы расскажем позднее.

Военкомами станут ветераны

Общественный резонанс и открытые уголовные производства по военкомам вызвали необратимый процесс – уже готовятся масштабные перестановки. Первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что принято решение – до конца 2023 года планируется заменить почти треть руководящего состава всех украинских ТЦК на ветеранов.

"Очень важный вопрос и человеческий вызов: почему ТЦК возглавляют люди, которые не воевали, которые не имеют (боевого. – Ред.) опыта. Поэтому над этим вопросом мы также поработали и дали предложение: до конца года 30% руководящего состава должны заменить людьми, которые воевали. Не только воевали, но имеют, к сожалению, травмы и не могут продолжать службу в боевых частях", – сообщил Павлюк в эфире национального телемарафона.

Однако, по словам генерала, это небыстрый процесс. Ветераны должны иметь желание работать в военкоматах, пройти соответствующую подготовку.

"Такая работа уже проводится. Например, роты охраны ТЦК от 50 до 70% заменены такими ребятами, которые воевали, имеют определенные ранения, не могут воевать. Они уже заняли эти ниши. Далее мы пришли к этапу замены руководящего состава. Попробуем. Главное – это не сорвать процесс мобилизации", – рассказал замминистра обороны.

Павлюк также убежден, что с публикациями видео в сети не обошлось без российской ИПсО (информационно-психологической операции), целью которой как раз и является вызвать недоверие, негатив к работе ТЦК.

В том, что россияне этого добиваются, сомнений нет, но, к сожалению, некоторые украинские военкомы своими незаконными действиями им в этом помогают. Потому важно реагировать на все сигналы и тщательно проверить работу абсолютно всех ТЦК.