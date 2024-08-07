'Устроим врагам дронопад': фонд 'Повернись живим' объявил сбор на 1000 модернизированных FPV-дронов. Видео

Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" начал новый сбор. Его цель – сбить 1000 российских разведывательных беспилотников.

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Как сообщил директор Фонда Тарас Чмут, Силы обороны Украины будут уничтожать вражеские БПЛА с помощью модернизированных FPV. Это одно из самых эффективных решений для борьбы с ними. Но одних только дронов-камикадзе недостаточно. Именно поэтому "Повернись живим" будет развивать и обеспечивать группы прикрытия также, в частности, пикапами, боеприпасами, средствами связи, питания, оптикой и т.д.

"Приобретаем для подразделений все, что нужно для комплексной работы: новые пикапы, адаптированные FPV с боеприпасами, связь, питание, ночную оптику. Военные получат полную экосистему, которая позволит экипажам рубить крылья русским птицам. Вы – донатите, Фонд – обеспечивает, Силы обороны – уничтожают. Присоединяйтесь! Устроим русне дронопады!", – говорит Тарас Чмут.

Имущество в рамках проекта получат подразделения, которые или уже показали эффективность применения модернизированных FPV-дронов против российских разведывательных БПЛА, или разворачивают специально обученные группы прикрытия.

Поддержать "Дронопад" можно по ссылке.

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