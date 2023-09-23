Зранку Севастопіль знову обстріляно. Цього разу епіцентр - "Сухарная балка", так московити перейменували місце, де в середньовіччі знаходилось село Ахтіяр (Ак'Яр), що дав згодом назву цілому місту - до того, як його двічі "переосновалі" з новим іменем Севастополь.

Реакція колаборантів і окупантів:

"Возмущєніє", чому укри так абарзєлі, шо вже стріляють вдень, адже всім відомо що московити хоробро стріляють вночі.

Пошук винних.

Їх вже знайшли - це біженці з материкової України, які, на думку вати, і наводять ЗСУ на цілі (те, що серед біженців переважає вата - нюанс, який додає жабогадюшного забарвлення цій історії).

На фото - мапа вчорашнього вікопомного нальоту на штаб флоту, очима противника.