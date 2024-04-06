'Ужасная схема': Бринк осудила Россию за повторные ракетные удары по спасателям и журналистам

Россия должна быть привлечена к ответственности за преступления против гражданского населения. Повторные ракетные обстрелы с незначительным интервалом между ними преследуют цель убить прибывших на место происшествия сотрудников служб быстрого реагирования и журналистов.

Об этом заявила в Twitter посол США в Украине Бриджет Бринк. Она назвала такие действия кафиров "ужасной схемой".

"Сегодня Россия атаковала Запорожье, убив трех человек ракетными ударами с интервалом в 40 минут - ужасная схема, которая, очевидно, преследовала цель убить работников служб быстрого реагирования и журналистов на месте происшествия", - говорится в сообщении посла.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска в пятницу, 5 апреля, в очередной раз обстреляли прифронтовое Запорожье. Удары пришлись на жилой район, в результате чего погибли и пострадали гражданские граждане.

"5 апреля 2024 года военнослужащие вооруженных формирований РФ совершили ракетный обстрел инфраструктуры Запорожья. После первой ракетной атаки и работы на месте происшествия правоохранителей, экстренных служб и представителей медиа произошел повторный обстрел этой же территории. По предварительным данным, погибли 4 гражданских лица, ранены более 20 человек. Среди пострадавших ребенок, журналисты и сотрудник полиции", – отметили в областной прокуратуре.

В ночь на четверг, 28 марта, войска страны-агрессора РФ ударили по Запорожью дронами-камикадзе типа Shahed. В результате вражеской атаки в городе пострадали. Он отметил, что захватчики избивали "Шахедами" по частным домам местных гражданских жителей.

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