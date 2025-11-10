Уже третий прилет: в Ростовской области атакована тяговая подстанция железной дороги и пункт управления. Видео

В ночь на 10 ноября на территории страны-агрессорки России снова было шумно. Под атакой оказались тяговая станция железной дороги Лиховская и пункт управления в Ростовской области.

Подробности сообщили Telegram-канал "Exilenova+" и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Это уже третий подобный удар по этому объекту.

Что известно

На видео, которые распространяются по сети, можно услышать шум от БПЛА, а затем серию взрывов, в результате которых на объекте начался пожар.

"Ударные БПЛА наносят удар по н.п. Лиховская Ростовской обл., в районе железнодорожного вокзала", – говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, впервые тяговая станция была поражена 19 июля, уже 2 августа атака повторилась. В результате это приводило к задержке 50 поездов

"Добиваем", – иронично написал руководитель Центра изучения оккупации.

Напомним, накануне в Таганроге Ростовской области РФ тоже раздавались взрывы. После них в районе промзоны вспыхнул пожар, а в городе исчезли свет и вода. В результате атаки поврежден трансформатор на электроподстанции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что под утро 9 ноября в российском Воронеже прогремели взрывы: под ударом оказалась ТЭЦ. Известно, что предприятие обслуживает не только жителей города, но и множество других предприятий, в том числе работающих в интересах российской армии.

