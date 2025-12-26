В 2025 году МВД существенно усилило обеспечение своих боевых подразделений, – Клименко

Министерство внутренних дел Украины в 2025 году существенно усилило обеспечение своих боевых подразделений. Ведомство увеличило объемы поставок техники и снаряжения, а также изменило систему оборонных закупок.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в этом году боевые подразделения МВД заключили контракты на самый большой за время полномасштабной войны объем финансирования, что почти вдвое превышает показатели 2023 года. Это позволило существенно улучшить уровень материального обеспечения бригад.

Рекордный объем финансирования – на закупку БПЛА и РЭБ. Больше, чем за все предыдущие годы полномасштабной войны вместе взятые. И важно, что кроме закупок, активно развиваем собственное производство.

"Также мы полностью реформировали систему закупок. Теперь в Национальной гвардии вместо десятков различных ресурсных баз работают три централизованных управления: оборонное, тыловое и строительно-ремонтное. Прозрачность и контроль – обязательные элементы новой модели. Эффективность централизованных закупок подтверждает опыт ГСЧС, где такая модель успешно работает уже второй год. Благодаря профессиональной организации процесса мы смогли обеспечить подразделения современной техникой, при этом сэкономив бюджетные средства", - отметил Игорь Клименко.

По словам Министра, важная компонента положительных изменений – цифровизация процессов. Совместно с Минобороны МВД реализовало проект закупок через платформу DOT-CHAIN. Теперь бригады НГУ могут самостоятельно заказывать необходимое у отечественных производителей, при этом поставки осуществляются непосредственно в воинские части.

"Также мы запустили цифровую платформу PROvision, которая обеспечивает четкий учет и мониторинг помощи, полученной от международных партнеров", - сообщил Глава МВД.

Еще один важный результат – существенное наращивание возможностей наших военных полигонов, учебных центров и баз подготовки личного состава.

"Последовательно совершенствуем подходы и решения, ведь сила наших подразделений зависит не только от мужества и профессионализма людей, но и от эффективной системы обеспечения", - заявил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.