Лора Лумер развлекается с "Писюном".

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Любимая блогерша Трампа пишет в своих соцсетях, что Иран предоставил России "Шахеды" для террора против мирного населения Украины.

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Таким чином вона ПРИВ'ЯЗУЄ ворога США – Іран до окупантів України – росії. На моїй пам'яті це перша логічна прив'язка, що Україна та США борються проти спільного ворога від представника ЧИННОЇ адміністрації США.

Я тут свідомо називаю Лумер представником адміністрації, хоч вона формально не входить в штат, враховуючи її вплив на МАГА аудиторію і зв'язок із Трампом.

Мало хто знає, що під час її визиту в Україну, Лорі Лумер регулярно дзвонив Трамп. І ця фотка з "Пісюном" теж не випадкова.

В Америці усвідомили, що ключі від перемоги у майбутніх війнах зараз знаходяться в Україні.

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Саме тому ми зараз бачимо в Україні Лору Лумер і саме тому Трамп усміхається на зустрічі з президентом України.

Збройні Сили України дали нашим політикам карти, яких немає ні у кого в світі. Ці карти – унікальний бойовий досвід застосування сучасних засобів враження, якого не має, крім нас і росіян, ніхто.

Нам критично потрібна ЗБРОЯ для захисту від балістики і далекобійне високоточне враження, щоб розбити виробництво ракет і пускові установки балістики, аеродроми, з яких запускають Шахеди.

Все, що зараз треба від політичного керівництва – не бути індіанцями, які продали Манхеттен за ковдри і коралі, а виміняти здобутий КРОВ'Ю безцінний досвід на щось суттєвіше, ніж просто заяви і фотки з Трампом.