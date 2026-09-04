В августе Украина разминировала почти 1000 га освобожденных территорий

В августе 2026 года подразделения Министерства обороны Украины разминировали 999 га территорий, освобожденных от российских оккупантов. В течение месяца специалисты также обследовали и очистили от мин и взрывоопасных остатков войны более 106 га сельскохозяйственных угодий, 27,15 км автомобильных дорог и 40,7 км железной дороги.

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По информации Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Министерства обороны Украины, к очистке деоккупированных территорий привлекаются подразделения разминирования Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. В ведомстве отметили, что за август специалисты обнаружили и уничтожили 304 взрывоопасных предмета.

Работы по разминированию проводятся на освобожденных от российских оккупантов территориях. Специалисты обследуют земельные участки, дороги и железнодорожные пути, где могут оставаться мины и другие опасные предметы.

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За месяц подразделения Минобороны разминировали в общей сложности 999 га территории. Отдельно были обследованы и очищены 106,8 га сельскохозяйственных угодий, 27,15 км автомобильных дорог и 40,7 км железной дороги.

Масштаб работ

В августе специалисты по разминированию обнаружили и уничтожили 304 взрывоопасных предмета. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину уже обезвредили 483 002 таких предмета.

К работам привлекаются подразделения по разминированию Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. Их работа охватывает территории, освобожденные от российской оккупации.

Ранее Министерство обороны Украины сообщало, что Украина будет фиксировать расходы на разминирование в международном Реестре убытков. Это должно сформировать документальную базу для последующего требования компенсации от агрессора.

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