В Австралии заявили о передаче Украине танков на $160 млн: большинство уже доставлено

Правительство Австралии отчиталось о поставке очередной партии военной помощи Украине. В рамках нового оборонного пакета украинской армии были переданы танки M1A1 Abrams.

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В целом австралийское правительство передало 49 танков на общую сумму 160 млн долларов США. Об этом говорится в заявлении правительства Австралии.

Около полусотни танков Abrams были поставлены в ответ на просьбу правительства Украины для поддержки борьбы с незаконным и аморальным вторжением России. В настоящее время Украина получила большую часть этих танков, а поставка последней партии должна состояться в ближайшие месяцы.

В правительстве Австралии утверждают, что танки M1A1 Abrams увеличат мобильность и огневую мощь Вооруженных сил Украины, а также дополнят поддержку, оказываемую другими партнерами украинским бронетанковым бригадам.

Этот пакет поддержки, стоимостью около 160 миллионов долларов США, является частью помощи в размере около 980 млн долларов, которую Австралия выделила Украине с начала полномасштабной войны.

Заместитель премьер-министра Ричард Марлз заявил, что танки M1A1 Abrams внесут значительный вклад в борьбу Украины против незаконного и безнравственного вторжения России. Он также заверил, что Австралия по-прежнему непоколебима в своей поддержке Украины и стремлении к справедливому и прочному миру.

Также в правительстве анонсировали, что в августе в Европу будет отправлен самолет Королевских ВВС Австралии E-7A Wedgetail для защиты жизненно важного международного маршрута оказания помощи Украине. Силы обороны Австралии также продолжают вносить вклад в многонациональные усилия по подготовке украинских военнослужащих в рамках операции "Куду".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что поставит оружие Украине, а европейцам останется только за него заплатить. Однако в Германии пожаловались, что Европе придётся не только платить, но и поставлять оружие самостоятельно.

Как сообщал OBOZ.UA, еще 14 июля Трамп встретился с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. После переговоров он объявил, что вскоре Украина получит от США 17 систем ПВО Patriot. Многие из них сразу отправятся на поле боя.

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