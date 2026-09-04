В Башкортостане атакован нефтехимический завод: произошёл пожар. Фото и видео

Утром 4 сентября в российском Башкортостане раздались взрывы . После них в Стерлитамаке вспыхнул пожар.

Видео дня

Сообщается о поражении Стерлитамакского нефтехимического завода. Кадры с места событий собрал Telegram- канал Exilenova+.

Что известно о нападении

Об атаке на Стерлитамак в Башкортостане (РФ) в Exilenova+ сообщили около 6 часов утра по киевскому времени.

Над городом поднялся чёрный дым.

Главные истории дня

"Местные жители сообщают, что горит Стерлитамакский нефтехимический завод", – уточнили там через несколько минут.

АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" (АО "СНХЗ") специализируется на производстве каучуков, ионола, авиационного бензина.

С января 2023 года СНХЗ входит в группу компаний "Росхим", управляющую организацию группы крупных химический предприятий России, объединенных в производственные кооперации и входящих в нефтехимический, содовый, хлорно-щелочной, титановый и агрохимический кластеры. Председателем совета директоров этой группы является Игорь Ротенберг, сын ближайшего друга и соратника российского диктатора Владимира Путина Аркадия Ротенберга.

Завод ранее был атакован. В ноябре 2025 года его атаковали украинские дроны, после чего вспыхнул пожар.

Новость дополняется