В Беларуси поврежден дорогостоящий самолет Путина: майор Гетьман озвучил прогноз

Повреждение российского военного самолета А-50 на территории Беларуси очень помогло в противовоздушной обороне Украины. Из-за существенного увеличения возможностей украинской армии враг опасается активно использовать свою боевую авиацию против нашей страны.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. "А-50 – это очень дорогой самолет", - заметил он.

По словам ветерана войны, А-50 является самолетом дальней радиолокационной разведки. Его главная задача – определять местоположение средств противовоздушной обороны Украины и передавать эту информацию средствам авиации РФ, чтобы те имели возможность обходить наиболее плотные участки украинской ПВО.

Гетьман также сообщил, что в настоящее время вблизи границ Украины находится около 400 военных самолетов и 300 вертолетов, но "враг до сих пор колеблется, атаковать ли Украину самолетами, потому что в воздушном бою мы можем уничтожить большое количество их самолетов".

"К началу войны Россия имела ориентировочно 2800 боеспособных самолетов. Сейчас осталось примерно 2500. Они жалеют использовать эти самолеты в бою. Они уже потеряли огромное количество бронетехники. Если они потеряют еще и самолеты, то фактически это разоружение армии", - отметил он.

Гетьман добавил, что военная помощь, которую Украина получает от союзников, значительно превышает ту, о которой говорят публично. В частности, наверняка ВСУ получат большое количество средств ПВО.

"Необходимо понимать, что наши западные партнеры публично говорят о помощи в общих чертах, например, о танках и боеприпасах. Но они поставляют нам не две позиции. Там очень большая номенклатура, просто об этом не сообщается", - сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, 26 февраля на территории военного аэродрома в Беларуси произошли два взрыва. В результате был поврежден самолет А-50. В тот же день был сбит российский штурмовик Су-25. По предварительной информации, в него попала ракета Stinger.