В Белгороде раздались мощные взрывы: над городом поднялся дым

В воскресенье, 8 сентября, в российском Белгороде прогремели взрывы. После "бавовны" возникло "задымление".

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Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram местными каналами. Перед этим в регионе предупреждали о ракетной опасности, сообщалось о работе ПВО.

Напомним, в Белгородской области РФ продолжают жаловаться на "атаки украинских дронов". В этот раз от них якобы пострадали двое россиян, в том числе один из местных чиновников – глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев. Он попал в больницу.

Губернатор Белгородской области также сообщил, что у Старцева диагностировали "минно-взрывную травму, осколочные ранения обеих предплечий, рук, живота и мягких тканей головы", подозревали также осколочное ранение глаза.

Как сообщал OBOZ.UA, в России обвинили Украину в обстреле поселка Ракитное в Белгородской области РФ. ВСУ якобы атаковали населенный пункт в ночь на 25 августа, губернатор региона заявил о погибших и раненых.