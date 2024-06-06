В Белгородской области пожаловались на атаку дрона на здание администрации: пострадал чиновник. Фото

В городе Грайворон Белгородской области Российской Федерации 6 июня заявили об атаке дрона на здание администрации горокруга. Замглавы отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Максим Моисеев получил контузию.

На дроновый удар пожаловался губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков. На своем канале в Telegram он показал фото последствий взрыва и подтвердил, что пострадал один российский чиновник.

Утверждается, что дрон-камикадзе упал и сдетонировал во внутреннем дворе. Повреждения получило здание котельной, где выбиты окна, осколками посекло транспортные средства.

Моисееву после взрыва понадобилась госпитализация. Его отвезли в Грайворонскую ЦРБ.

На месте работали все необходимые службы, заверил Гладков. Других подробностей инцидента он не озвучил.

За неделю это уже второй чиновник государства-агрессора, пострадавший от последствий "СВО". 4 июня в грайворонском Головчино осколочное ранение получил Роман Твердун, замглавы администрации Грайворонского горокруга.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 июня в Ростовской области России прогремела серия взрывов. После этого возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Кроме того, в РФ подтвердили возгорание на одной из нефтебаз в Белгородской области.

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