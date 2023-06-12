В Белгородской области заявили об атаке дронов на поезд: 15 вагонов сошли с путей. Фото

В Белгородской области пожаловались на атаку на грузовой поезд со стороны ВСУ. Отмечается, что в результате атаки двух дронов с рельсов сошли 15 вагонов.

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Об этом сообщают в российских Telegram-каналах. В РФ сразу же обвинили в атаке Вооруженные силы Украины.

В то же время каких-либо подтверждений, что это были украинские дроны, в России не предоставили.

Как заявляют источники страны-оккупанта, два дрона якобы атаковали поезд в Алексеевском городском округе Белгородской области. Это произошло в 21:50 10 июня. Отмечается, что один дрон ударил в хвостовую часть поезда, другой взорвался прямо перед поездом. После этого с рельсов сошли 15 пустых вагонов.

В результате атаки было повреждено железнодорожное полотно. Вследствие инцидента никто не пострадал.

Ранее подобный инцидент произошел на Забайкалье в России. Там 13 грузовых вагонов сошли с рельсов, из них 8 – перевернулись.

Также в России произошло еще одно ЧП на железной дороге. Сообщение было прервано у станции Ульяновск-2, там сошел с рельсов грузовой поезд.

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