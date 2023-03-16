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В Бердянске горел гостевой комплекс известной в городе предпринимательницы: там любили отдыхать оккупанты. Фото

Дарья Дурова
War
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Пожар на косе в Бердянске

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел серьезный пожар на базе отдыха, которую облюбовали российские захватчики. Гостевой комплекс продолжал работать в оккупацию и обслуживал российских военнослужащих.

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Возгорание там произошло вечером 15 марта, пишет местный Telegram-канал. По его данным, речь идет о гостевом комплексе "Светлана" по адресу улица Ратманова, 7.

Этим бизнесом владеет известная в городе предпринимательница Светлана Воробьева. В прошлом она продолжительное время (четыре созыва) была депутатом горсовета.

Пожар в Бердянске
Пожар
Здание сильно горело

"Партизаны города сообщали, что именно там любили отдыхать оккупанты", – отметили авторы Telegram-канала.

Бердянск, ул. Ратманова, 7

Причина возгорания пока неизвестна. Оккупанты утверждают, что никто не пострадал. "Но почему-то вертолеты "испугались" и летали весь вечер", – отметили журналисты.

Гостевой комплекс, где любили отдыхать российские военные, вдруг загорелся
Машина экстренной службы на месте ЧП

Как выглядел бердянский гостевой комплекс "Светлана":

Гостевой комплекс в Бердянске
База отдыха названа Светлана в честь владелицы
Гостевой комплекс Светлана
Бердянск на карте боевых действий

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во временно захваченном врагом Бердянске на улицах появилась украинская символика. Патриоты развесили желтые ленточки как символ сопротивления оккупации и оставили послания как своим гражданам, так и российским военным.

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