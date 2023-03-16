В Бердянске горел гостевой комплекс известной в городе предпринимательницы: там любили отдыхать оккупанты. Фото

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел серьезный пожар на базе отдыха, которую облюбовали российские захватчики. Гостевой комплекс продолжал работать в оккупацию и обслуживал российских военнослужащих.

Видео дня

Возгорание там произошло вечером 15 марта, пишет местный Telegram-канал. По его данным, речь идет о гостевом комплексе "Светлана" по адресу улица Ратманова, 7.

Этим бизнесом владеет известная в городе предпринимательница Светлана Воробьева. В прошлом она продолжительное время (четыре созыва) была депутатом горсовета.

"Партизаны города сообщали, что именно там любили отдыхать оккупанты", – отметили авторы Telegram-канала.

Причина возгорания пока неизвестна. Оккупанты утверждают, что никто не пострадал. "Но почему-то вертолеты "испугались" и летали весь вечер", – отметили журналисты.

Как выглядел бердянский гостевой комплекс "Светлана":

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во временно захваченном врагом Бердянске на улицах появилась украинская символика. Патриоты развесили желтые ленточки как символ сопротивления оккупации и оставили послания как своим гражданам, так и российским военным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!