В Бердянске взорвали авто местной коллаборантки, которая с первых дней сотрудничала с оккупантами. Фото

Во временно оккупированном Бердянске в Запорожье подорвали авто местной коллаборантки Валентины Мамай. Она с первых дней полномасштабного вторжения предложила свою помощь российским захватчикам.

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Взрыв в центре города подтвердил глава так называемого движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, машина ВАЗ, принадлежавшая предательнице Украины, взлетела в воздух около 16.00 на улице Руденко возле школы №5.

Рогов отметил, что предварительно в момент взрыва Мамай находилась в автомобиле. О ее состоянии пока ничего не известно. Он добавил, что на месте уже работают правоохранительные органы и сотрудники МЧС.

Напомним: ранее в Бердянске ликвидировали "главу администрации района" Алексея Кичигина. Точной даты его гибели нет, известно, что коллаборант был подорван в собственном автомобиле 13 января, но тогда точно не сообщалось, выжил он или нет.

Как известно, 13 января в Бердянске прогремели мощные взрывы. Дым поднимался в районе военного городка или аэропорта. Там начался пожар. Пропагандисты сообщали, что взорвалась машина Кичигина и заявляли, что он якобы не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в декабре во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области взорвался автомобиль местного коллаборанта Виталия Булюка. Он был доставлен в больницу Симферополя;

– а во временно оккупированном Токмаке в Запорожье подорвали машину коллаборанта Алексея Кошеля, который сотрудничал с захватчиками. Он был так называемым "руководителем милиции" оккупантов;

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