В Берлине заявили, что не получили ни одного запроса от других стран о поставках Leopard Украине

В Германии заявили, что не получали официальных запросов от других стран по поставке Украине танков Leopard. Прежде, чем передавать оружие, страна должна посоветоваться с партнерами.

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Об этом заявила спикер правительства Германии Кристиане Хоффман, в ответ на вопросы корреспондента Interia.

"Мы не говорим "нет" передаче Leopards Украине, но мы еще не получили официального запроса на этот счет", – сказала представитель правительства.

Кристиан Хоффман подчеркнула, что немецкие власти не получали никаких запросов от Польши о возможности передачи "леопардов" Украине.

"В таких вопросах решения принимаются вместе с партнерами", – подчеркнул Хоффманн.

Она также возразила, что Берлин ожидал позиции Вашингтона относительно передачи вооружения и то, что в правительстве Германии якобы есть разногласия по этому вопросу.

12 января вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил по поводу "Леопардов": "Германия не должна препятствовать, когда другие страны решают поддержать Украину, независимо от того, какое решение примет сама Германия".

Отметим, что поскольку танки Leopard немецкого производства другим странам, имеющим это вооружение, формально необходимо согласие правительства Германии на их передачу Украине.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским гарантом Владимиром Зеленским во Львове 12 января заявил, что Польша готова передать Украине роту танков Leopard. Поставка их состоится в рамках международной коалиции. Дуда даже уточнил, какие танки передаст Польша Украине – Leopard 2 в версии А4.

Об участии в этой коалиции заявили также Финляндия, Дания и Великобритания.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда заявил, что рота танков Leopard, которую Варшава передаст Украине, это небольшая и даже символическая помощь. Однако если тяжелую бронетехнику передаст целый ряд стран, то удастся создать крупное танковое подразделение.

В британском правительстве уже подтвердили, что Великобритания планирует передать Украине танки. Соответствующее поручение премьер-министра будет проработано в течение следующих недель.

Финляндия также заявила, что передаст Украине танки Leopard при условии, что будет создана международная коалиция.

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