В ближайшие месяцы массовой демобилизации в Украине не будет, – Вениславский

Массовая демобилизация в ближайшие три месяца маловероятна. Вопрос о механизмах увольнения военных постоянно обсуждается на уровне парламента с представителями Министерства обороны и командования Вооруженных сил Украины.

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Об этом рассказал депутат Верховной Рады, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. В частности, он ответил на вопрос относительно заявления Минобороны о том, что законопроект о демобилизации уже разработан, однако необходимо еще три месяца на проработку механизмов замены значительного количества подпадающих под демобилизацию людей.

По словам нардепа, вопрос этих механизмов постоянно дискутируется на уровне парламента с представителями Минобороны и командования ВСУ.

"Уже сейчас проводится работа, скажем так, по аудиту эффективности использования тех воинских подразделений и того количественного состава ВСУ, в целом сектора безопасности и обороны, который есть", – сказал Вениславский.

Он добавил, что, согласно открытой информации, на сегодняшний день количество личного состава ВСУ составляет около одного миллиона человек.

Непосредственное участие в боях сейчас принимают "где-то несколько сотен тысяч человек на переднем крае".

"Поэтому речь идет прежде всего о возможностях привлечения тех подразделений, которые находятся в тылу или аудита, насколько эффективно их используют. Плюс усовершенствование вопроса привлечения в армию через рекрутинговые механизмы", - рассказал депутат.

По словам Вениславского, на прошлой неделе было два заседания комитета с участием руководства боевых бригад.

Парламентарии обсудили с военными возможности увеличения количества мобилизованных и рекрутингованных, а также возвращения совершивших самовольное оставление части (СЗЧ).

"Нарабатываются разные варианты. Сказать, что есть конкретные – один, два, три, четыре – и мы это решим, и будет демобилизация, я не могу. Более того, я считаю, что ожидать массового увольнения с военной службы военнослужащих вряд ли стоит даже в течение следующих трех месяцев", – сказал Вениславский.

Он также не исключил, что через три месяца законопроект о демобилизации будет разработан Минобороны, инициированный правительством и попадет в Совет. Однако вероятность принятия – "это уже вопрос совсем другой".

"Как правило, после инициирования законопроектов, которые могут повлечь ослабление нашей обороноспособности, продолжаются очень тяжелые дискуссии как на уровне представительства Минобороны, командования ВСУ, с руководствами тех или иных политических сил, фракций. И затем принимается решение, как голосовать в парламенте", – сказал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Минобороны заявили, что в правительстве уже разработан проект закона о демобилизации, однако для его реализации нужно еще три месяца. Вопрос сейчас состоит в том, каким образом можно заменить военных, ведь перед представлением документа необходимо обеспечить условия, при которых его реализация не приведет "к исчезновению государства Украина".

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