В боях на Донетчине погиб защитник из Бучи, переживший оккупацию города в 2022 году. Фото

Защищая Украину от российского нашествия, на восточном направлении фронта погиб военнослужащий ВСУ Игорь Блажко. Он был родом из Бучи Киевской области, где в начале полномасштабной войны пережил оккупацию.

Защитнику навеки осталось 35 лет. О потере сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Блажко Игорь Васильевич родился 13 июня 1988 года. В гражданской жизни работал на строительстве.

Полномасштабное российское вторжение мужчина застал в Буче, а после освобождения Силами обороны города и сам стал на защиту Украины в рядах ВСУ.

Он воевал на Донетчине, где принял и свой последний бой. Воин погиб 21 мая 2024 года, получив несовместимые жизни ранения в результате вражеского артиллерийского обстрела.

У защитника остались мама и брат. В громаде отметили, что простятся с Игорем Блажко 27 мая в Буче.

"Добрый, искренний и всегда готов поддержать. Такого воина мы потеряли… Невыносимая боль. Вечная память. Почивай с миром, Герой!" – добавил городской голова.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 мая в боях на Донетчине погиб 48-летний военный Игорь Уткин из Киевской области. Он служил штаб-сержантом, старшим наводчиком гранатометного взвода.

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