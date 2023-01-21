В боях с оккупантами погиб бывший спецназовец ВМС США. Фото

В Украине в боях с российскими оккупантами погиб бывший военнослужащий Военно-морских сил США Дэниел Свифт. Он был убит в среду, 18 января.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление представителя ВМС США. Он отметил, что с 2019 года Свифт считается дезертиром.

Пока неизвестно, как давно американский доброволец находился в Украине и как он оказался в зоне боевых действий. В то же время в Time уточнили, что Свифт получил смертельные ранения во время наступления войск РФ на востоке Украины: оккупанты открыли огонь по подразделению, в составе которого воевал американец.

В Государственном департаменте США подтвердили гибель в Украине бывшего члена военного подразделения специального назначения (SEAL).

"Мы поддерживаем связь с его семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к частной жизни семьи в это тяжелое время нам больше нечего добавить", – сказали там.

Дэниел Свифт вступил в ряды армии Соединенных Штатов в 2005 году. В 2006 году он прошел подготовку в военном подразделении специального назначения ВМС США, бойцы которого известны как "морские котики".

Свифт получил награды за службу в Ираке и Афганистане, а также за борьбу с терроризмом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину с оккупационными российскими войсками погиб еще один американский доброволец. Тимоти Гриффин воевал за свободу вместе с украинцами в составе Интернационального легиона.

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