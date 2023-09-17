В боях в Запорожье полег 22-летний воин из Черкасской области: община в скорби

Освобождая Запорожское направление от российских захватчиков погиб 22-летний уроженец Сигнаевки Черкасской области Валентин Кувита. Это очередной пример того, что Россия развязала ненужную и проклятую войну, отнимающую Украину цвет нации.

Трагическое известие сообщили на родине молодого защитника в Шполянском горсовете на Facebook. Валентин был оператором взвода механизированного батальона.

"С тяжелой грустью в сердце склоняем головы и выражаем искренние соболезнования матери Воина, семье, друзьям и собратьям, разделяем тяжкое горе непоправимой потери. Жертвенность Валентина не забудет общину, а славное имя Героя будет вписано в истории нашей страны", – указано в эпитафии.

По случаю этой горькой утрате в общине был объявлен траур на три дня. Вечная честь, слава и память героям Украины, которые кладут за нее жизнь!

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе контрнаступления в районе Работино Запорожской области погиб молодой и перспективный 20-летний Роман Перий. Солдат попал под минометный обстрел захватчиков, к сожалению, чуда не произошло и Украина утратила еще одного своего героя.

Еще один юный воин не дожил всего месяц до своего 24 дня рождения. Россия отняла жизнь Артема Череватенко, который родился в Херсонской области и вырос настоящим патриотом.