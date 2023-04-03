В боях за Бахмут погиб военный ГУР ''Махно'', воевавший в самых горячих точках. Фото

Украина потеряла еще одного своего Героя в российской войне. В боях за Бахмут погиб мукачевец, военный ГУР с позывным "Махно" Артур Пашкуляк.

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Об этом сообщил журналист Виталий Глагола. "Махно" с самого начала масштабного вторжения воевал на востоке страны.

"Сейчас уже могу сказать, что он был военнослужащим Главного управления разведки, но был прикомандирован в чеченский миротворческий батальон имени Шейха Мансура под позывным "Махно". Там нес службу. Это неправительственное добровольческое вооруженное формирование, принимающее участие в войне на стороне Вооруженных Сил Украины", – отметил Глагога.

В последние месяцы Пашкуляк воевал на самых горячих участках фронта. Герой попадал под обстрел в Запорожской области, а в воскресенье, 2 апреля, погиб в Бахмуте.

Знакомые говорят, что "Махно" был резким и вместе с тем справедливым. Военные отзываются о своем побратиме как о харизматичном и смелом украинце. Друзья говорят, что этот человек никогда не оставлял в беде и всегда держал жесткую мужскую позицию.

"Искренние соболезнования всем родным и друзьям погибшего за Украину!" – сказано в сообщении.

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