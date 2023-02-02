В боях за Угледар погиб детский тренер из Чернобаевки Александр Воробьев

Во время боев за Угледарь погиб депутат "Европейской Солидарности" в Чернобаевском поселковом совете Александр Воробьев.

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Александр Трофимович – участник боевых действий в Афганистане, добровольцем воевал в зоне АТО/ООС на ротационной добровольческой основе с 2017 по 2021 гг. До российского полномасштабного вторжения работал тренером в Чернобаевском районном центре детского и юношеского творчества.

"Знал его лично. Последний раз виделись летом перед войной. Александр Трофимович, имея всесторонний и богатый боевой опыт, тренировал и воспитывал молодежь Чернобыевщины и Золотонощины. Вместе с собратьями построил на родной земле настоящий учебно-тренировочный лагерь. Оснастил его полосой перегородок, возвел ряд построек, похожих на оккупированную Донетчину, и постоянно тренировал молодых и опытных воинов, совершенствуя боевые навыки", – написал Роман Сущенко, первый заместитель председателя Черкасского областного совета.

По словам Сущенко, Александр Трофимович вместе со своей командой неоднократно участвовал в военно-спортивном соревновании общенационального и регионального уровней.

"Обучение от Трофимовича предусматривал тактику ведения боев в городе, на открытой и средней местности, выход из окружения, наступление, разведка. Совершенно владел всеми видами холодного и огнестрельного оружия и умело передавал свой опыт молодежи. Навыки и знания полученные во время обучения неоднократно спасали жизнь нашим воинам. Сам Александр Трофимович был чрезвычайно скромным человеком. Как большинство украинских героев", – написал в Facebook, Роман Сущенко.

Заместитель председателя Черкасского областного совета отметил, что Александр Трофимович, с первых часов полномасштабного вторжения пошел воевать. По словам боевых собратьев, постоянно давал советы, подставлял плечо и прикрывал спины.

"Несколько раз попадал в окружение, но всегда возвращался почти невредимым. Так произошло и на прошлой неделе. Несколько суток все мы жили надеждой и надеждами, что Трофимовичу повезет и на этот раз. Однако ужасное известие сегодня печалью наполнило сердца тех, кто знал героя", – написал Сущенко.

На месте обучения Александр Трофимович заложил молодой фруктовый сад, это была его вторая, после Победы, личная мечта. Сад укоренился и уже весной даст цвет, а осенью принесет сочные плоды.

"Выражаем самые искренние соболезнования семье и близким погибшего. Вечная память нашему Герою!" – написал Роман Сущенко, первый заместитель председателя Черкасского областного совета.