В боях за Украину погиб фотограф Майдана, доброволец Роман Черномаз. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб еще один украинский защитник и настоящий патриот своего государства. В понедельник, 13 июня, в боях под Бахмутом ушел из жизни украинский боец, журналист, майдановец и фотограф Роман Черномаз.

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Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Цифровой Архив Майдана". С начала полномасштабной войны, Роман принял решение стать снайпером и присоединиться к батальону "Свобода". Он активно воевал в составе бригады быстрого реагирования "Рубеж" Национальной гвардии Украины.

"Ироничный, глубокий "лохматый чувак, который любит ходить и фотографировать по фестивалям и разным массовым акциям" – охарактеризовал как-то себя Роман в одном из интервью.

Роман Черномаз родился и проживал в городе Умань Черкасской области, где занимался фермерством и увлекался фотографией. Его отец, Богдан Черномаз, был известным украинским историком, диссидентом и бывшим узником советских концлагерей. Он также был писателем и общественным деятелем, членом Украинского Хельсинкского Союза. Мать Романа, Татьяна Черномаз, была активисткой, на протяжении многих лет возглавляла Черкасскую областную организацию "Свободы". Сейчас она занимается волонтерством и оказывает помощь Вооруженным Силам Украины.

Сам Роман был активным участником Майдана и участвовал в событиях на Майдане Незалежности, в том числе на Груше. 20 февраля Роман зафиксировал на своей камере расстрел безоружных людей по улице Институтской.

Когда Россия начала полномасштабное наступление на украинские территории, он решил добровольцем уйти на фронт и присоединился к батальону "Свобода". В составе батальона он исполнял обязанности снайпера.

Роман воевал против оккупантов в разных районах, в частности в Северодонецке и под Бахмутом. Он участвовал в ротациях, а по возвращении с короткого перерыва снова отправлялся на передовую для выполнения сложных задач в самых напряженных боевых ситуациях.

"На Бахмутском направлении отдал жизнь за Украину наш собрат, боец Легиона Свободы Роман Черномаз, – написал в своем Facebook глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок. – Когда началась война, Роман просто продолжил дело своих родителей – встал на защиту Украины. Сменил фотоаппарат, с которым работал профессионально, на прицел снайперской винтовки и присоединился к батальону Свобода. Героически погиб в бою 13 июня. Соболезнование семье и близким. Вечная память и слава Герою!"

Ранее сообщалось, что в боях за Украину погиб стрелок-снайпер из Тернопольщины. Военнослужащему было всего 23 года.

Напомним, защищая Украину от врага в Запорожском направлении, погиб 26-летний воин ВСУ Олег Бохонок родом из Хмельнитчины. Он сражался за родную землю с первых дней полномасштабной войны.

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