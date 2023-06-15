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В боях за Украину погиб фотограф Майдана, доброволец Роман Черномаз. Фото

Иванна Шепель
War
2 минуты
1,5 т.
В боях за Украину погиб фотограф Майдана, доброволец Роман Черномаз. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб еще один украинский защитник и настоящий патриот своего государства. В понедельник, 13 июня, в боях под Бахмутом ушел из жизни украинский боец, журналист, майдановец и фотограф Роман Черномаз.

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Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Цифровой Архив Майдана". С начала полномасштабной войны, Роман принял решение стать снайпером и присоединиться к батальону "Свобода". Он активно воевал в составе бригады быстрого реагирования "Рубеж" Национальной гвардии Украины.

"Ироничный, глубокий "лохматый чувак, который любит ходить и фотографировать по фестивалям и разным массовым акциям" – охарактеризовал как-то себя Роман в одном из интервью.

Роман Черномаз родился и проживал в городе Умань Черкасской области, где занимался фермерством и увлекался фотографией. Его отец, Богдан Черномаз, был известным украинским историком, диссидентом и бывшим узником советских концлагерей. Он также был писателем и общественным деятелем, членом Украинского Хельсинкского Союза. Мать Романа, Татьяна Черномаз, была активисткой, на протяжении многих лет возглавляла Черкасскую областную организацию "Свободы". Сейчас она занимается волонтерством и оказывает помощь Вооруженным Силам Украины.

Сам Роман был активным участником Майдана и участвовал в событиях на Майдане Незалежности, в том числе на Груше. 20 февраля Роман зафиксировал на своей камере расстрел безоружных людей по улице Институтской.

В боях за Украину погиб фотограф Майдана, доброволец Роман Черномаз. Фото

Когда Россия начала полномасштабное наступление на украинские территории, он решил добровольцем уйти на фронт и присоединился к батальону "Свобода". В составе батальона он исполнял обязанности снайпера.

В боях за Украину погиб фотограф Майдана, доброволец Роман Черномаз. Фото

Роман воевал против оккупантов в разных районах, в частности в Северодонецке и под Бахмутом. Он участвовал в ротациях, а по возвращении с короткого перерыва снова отправлялся на передовую для выполнения сложных задач в самых напряженных боевых ситуациях.

В боях за Украину погиб фотограф Майдана, доброволец Роман Черномаз. Фото

"На Бахмутском направлении отдал жизнь за Украину наш собрат, боец Легиона Свободы Роман Черномаз, – написал в своем Facebook глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок. – Когда началась война, Роман просто продолжил дело своих родителей – встал на защиту Украины. Сменил фотоаппарат, с которым работал профессионально, на прицел снайперской винтовки и присоединился к батальону Свобода. Героически погиб в бою 13 июня. Соболезнование семье и близким. Вечная память и слава Герою!"

В боях за Украину погиб фотограф Майдана, доброволец Роман Черномаз. Фото

Ранее сообщалось, что в боях за Украину погиб стрелок-снайпер из Тернопольщины. Военнослужащему было всего 23 года.

Напомним, защищая Украину от врага в Запорожском направлении, погиб 26-летний воин ВСУ Олег Бохонок родом из Хмельнитчины. Он сражался за родную землю с первых дней полномасштабной войны.

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