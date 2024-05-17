В боях за Украину погиб имам харьковской мечети и отец троих детей Артур Якубов

В боях за Украину с российскими оккупантами погиб крымский татарин, имам одной из харьковских мечетей Духовного управления мусульман Крыма Артур Якубов. Воин добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины в 2023 году.

О потере сообщила журналистка Эльвина Сейтбуллаева на своей странице в Facebook в среду, 16 мая. У 34-летнего защитника Украины осталось трое детей и жена.

Жизнь Артура Якубова оборвалась в боях с врагом в Харьковской области.

Сейтбуллаева рассказала, что Якубов своими глазами видел российское вторжение и первые бои на Харьковщине в 2022 году. Его дом в окрестностях Харькова был разрушен оккупантами.

"Он вывез семью за границу, а сам вернулся в Украину. Его дом, который находился в одном из сел в окрестностях Харькова, разрушили российские захватчики", – отметила она.

Якубов был воспитателем и преподавал в Birlik School – крымскотатарском лицее в селе Чайка в Киевской области. Стал имамом, давал пятничные намазы и наставления. Параллельно был волонтером и ездил по прифронтовым регионам. В 2023 году добровольцем вступил в Сил обороны Украины.

Муфтий Духовного управления мусульман Крыма Айдер Рустемов в Facebook рассказал, что неоднократно предлагал Якубову стать капелланом в ВСУ, но тот хотел быть воином, хотя работу капеллана с военными тоже проводил.

"И он действительно нашел себя, он стал тем, кем хотел стать – муджахидом, воином истины, и он продолжил свой путь, не умерев, а покинув этот бренный мир с оружием в руках вчера на Харьковском направлении, защищая свою родную землю", – написал Рустемов.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении погиб военный с Киевской области Денис Колесник. Жизнь защитника Украины оборвалась 7 мая.

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