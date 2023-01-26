В боях за Украину погиб Народный герой Роман Бабич, спасший жизнь сотням военных. Фото

В мужественной борьбе с российским агрессором погиб Народный Герой Украины, боевой медик Роман Бабич с позывным "Диск". Еще в 2014 году он добровольцем отправился в зону проведения АТО.

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Погибший герой спас жизнь сотням украинских военных. О его смерти в среду, 25 января, сообщил журналист Александр Мамай в Facebook.

Бабич лично занимался эвакуацией раненых и погибших бойцов из Донецкого аэропорта, Авдеевки, Песок, Водяного, Опытного, Тоненького, из опорных пунктов шахты Бутовка, РЛС "Зенит".

Отдельный медицинский отряд спецназначения "Белые береты – Ривне" в Facebook отметил, что Бабич с начала вторжения российских войск на Донбасс в 2014 году стоял у истоков украинской тактической медицины.

"Один из лучших инструкторов и боевых медиков. Теперь он Воин Царства Небесного! Честь", – говорится в сообщении.

Волонтеры проекта "Ветераны.UA отметили, что в общей сложности "Диск" спас жизнь около 600 защитников Украины.

Роман Бабич родился в Сумской области в 1985 году. Получил образование по специальности врач общей практики в Национальном медицинском университете имени Богомольца. "Диск" служил в 1-м механизированном батальоне 93-й гвардейской отдельной механизированной бригады.

В 2015 году он получил звание "Народный Герой Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, на Бахмутском направлении погиб украинский военный Евгений Самарский (позывной "Борман") из Запорожья. 1 февраля ему должно было исполниться 29 лет.

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