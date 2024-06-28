В бою на Покровском направлении фронта погиб 36-летний защитник с Киевщины. Фото

На фронте в Донецкой области погиб военнослужащий ВСУ Николай Ковтун из Киевской области. Он служил в стрелковом взводе, был стрелком-оператором.

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Защитнику только недавно исполнилось 36 лет. О потере сообщил Макаровский поселковый совет, назвав дату прощания с Героем.

Николай Владимирович Ковтун родился 23 мая 1988 года в селе Макаровской громады Бучанского района.

С началом полномасштабного вторжения мужчина встал на защиту Украины. Был старшим стрелком-оператором 3-го стрелкового отделения первого стрелкового взвода первой стрелковой роты в/ч А7364.

Солдат Николай Ковтун погиб 20 июня в Донецкой области на Покровском направлении, где идут самые интенсивные бои.

"Честно и смело выполнял все боевые задачи. Отдал жизнь за наше спокойствие, оставив в глубоком горе семью. Вечная память и доземный поклон нашему защитнику. Выражаем искренние соболезнования родным воина", – отметили в громаде.

Прощание с Героем состоится 28 июня в Макарове, похоронят его в селе Заваловка. Жителей Макаровской общины призвали почтить память погибшего Героя "живым коридором".

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице Харькова от полученных на фронте ранений умер военный Сергей Сторож из Киевской области. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 23 июня.

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