В Британии заявили, что передача танков станет следующим этапом предоставления Украине военной помощи

Танки могут стать частью следующего пакета военной помощи Киеву. Великобритания продолжает работать со своими международными партнерами, чтобы обеспечить Украине необходимое оружие для борьбы против России.

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Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли после переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок в Лондоне, сообщило издание The Guardian.

"Танки вполне могут быть частью этого (помощи Украине. – Ред.). Откуда они поступят, какие союзники их предоставят – это то, над чем мы, конечно, работаем в координации друг с другом", – сообщил Джеймс Клэверли.

Отвечая на вопрос о том, какие обязательства возьмет на себя Великобритания по Украине, Клеверли сказал: "Мы предоставляем такую военную технику, которая способна нанести решительный удар по российским целям на расстоянии".

По его словам, британское правительство будет продолжать сотрудничество с Украиной и обсуждать, что нужно для следующего этапа обороны.

Клеверли также сообщил, что он и Анналена Бербок обязались привлечь Россию к ответственности за ее зверства.

Как сообщал OBOZREVATEL, предоставление Украине танков остается единственной большой темой, которую на Западе все еще не рассматривают. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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