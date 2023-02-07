В Бундесвере назвали дату, когда Германия передаст Украине танки Leopard 2

Германия передаст Украине танки Leopard 2 в конце марта 2023 года. Конкретные шаги по поддержке нашего государства в войне против государства-агрессора России министр обороны ФРГ Борис Писториус обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым и президентом Владимиром Зеленским.

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Об этом 7 февраля сообщили в Twitter министерства обороны Германии. Руководитель ведомства в этот день посетил украинскую столицу.

"Следующие конкретные шаги нашей поддержки Украины: министр обороны Писториус говорил сегодня в Украине с президентом Владимиром Зеленским и своим коллегой Алексеем Резниковым. В конце марта будут доступны танки Leopard 2 A6 из Германии", – указали в сообщении.

Напомним: 7 февраля правительство Германии одобрило поставки Украине 187 танков Leopard 1. Соответствующее решение выдали оборонному концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).

Первые танки Leopard 1 будут доставлены не ранее середины этого года. Однако неясно, будут ли все 178 Leopard 1 в конечном итоге боеспособными или многие машины придется использовать в качестве складов запасных частей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 февраля в Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус. Он встретился с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым и вручил ему символическую копию танка Leopard 2, которые страна намерена передать нашей армии в рамках военной помощи;

– в конце января в Германии сообщили, что танки Leopard 2 A6 могут начать использовать ВСУ примерно через три месяца. Обучение украинских экипажей начнется в ближайшее время на территории ФРГ.

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