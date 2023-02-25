В Чечне продолжается принудительная мобилизация: во избежание дезертирства на Бахмутское направление перебросили 200 полицейских полка ''Ахмат''

Россия продолжает проводить принудительную мобилизацию в Чеченской Республике. Кроме того, "кадыровцев" отправляют на фронт для сдерживания дезертиров и саботажников.

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С этой целью 23 февраля на Бахмутское направление в Донецкую область было дополнительно отправлено до 200 полицейских из полка специального назначения "Ахмат", названного в честь покойного отца лидера Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 25 февраля.

Напомним: ранее ВСУ взяли в плен наемника ЧВК "Вагнер", подтвердившего, что дезертирам в российской армии приходится не сладко. По его словам, в составе ЧВК действуют расстрельные отряды, под автоматами гонящие зэков на штурм украинских позиций.

"Не идите сюда, пацаны, не идите в "Вагнер", здесь все обман. И то, что по телевизору по нашему показывают, что здесь мирных убивают... Это наши убивают", – призвал оккупант, добавив, что тех, кто отказывается идти на штурм "обнуляют" свои же командиры.

Между тем, глава Чечни Рамзан Кадыров придумал новый способ скрывать огромные потери страны-агрессора России в Украине, предложив просто не озвучивать количество российских оккупантов, которых ликвидировали украинские воины. Он отметил, что оккупанты "сами выбирают этот героический путь" и в РФ якобы о них и так будут помнить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Кадыров снова размечтался о захвате украинских городов, в частности Одессы, Харькова и Киева. После этого путинский подхалим собрался дойти до Польши;

– В то же время глава Чечни утверждает, что до конца 2023 года война России против Украины закончится и Западу придется снова сотрудничать с Москвой. К тому же в начале июня 2022 помощник Кремля говорил, что надеется на окончание "спецоперации" тоже до конца года.

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