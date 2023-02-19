В Черном море заметили 10 российских кораблей, два из них – носители ''Калибров''

Страна-агрессор Россия продолжает маневры боевых кораблей в акватории Черного моря. На дежурство она вывела десять судов, часть из которых несет на себе крылатые ракеты типа "Калибр".

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Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ. На официальной странице в Facebook ВМС опубликовали инфографику о присутствии вражеских кораблей в море (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что по состоянию на воскресенье, 19 февраля 2023 года, на боевом дежурстве в Черном море находится 10 кораблей российского флота.

"Из них два носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – 8 ракет", – говорится в сообщении.

Кроме этого, один российский боевой корабль находится в Азовском море. Также Россия вывела еще 10 судов в Средиземное море. Из них пять ракетоносителей "Калибров", общий залп которых насчитывает 72 ракеты.

В ВМС ВСУ информируют, что за прошедшие сутки, в интересах страны-агрессора, пять кораблей совершили проход по Керчь-Еникальскому проливу к Азовскому морю – три двигались из пролива Босфор.

Еще 16 судов прошли по Керчь-Еникальскому проливу к Черному морю, одно из них продолжило двигаться в сторону Босфора.

В командовании ВМС подчеркнули, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года (SOLAS). В частности, российские моряки отключают систему автоматической идентификации (AIS) даже на гражданских судах, находящихся в акватории Азовского моря.

Напомним: 18 февраля из акватории Черного моря корабли РФ выпустили по Украине четыре "Калибра". Наши защитники сбили две такие крылатые ракеты.

А во время массированной атаки врага 16 февраля Силы ПВО юга сработали на отлично, сбив все восемь "Калибров", которые оккупанты запустили по украинским городам. В сети появилось и видео блестящей работы бойца подразделения Херсонской зенитной ракетной бригады, обезвредившего такую российскую ракету в ночном небе.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что у России возникли проблемы с пополнением запасов "Калибров". Из-за нехватки такого вооружения и низкой эффективности массированных ракетных атак, агрессор решил изменить тактику, переключившись на более частые удары по Украине меньшим количеством ракет.

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