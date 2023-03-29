В ДБР назвали причину гибели четырех военнослужащих в "Десне": детали инцидента не разглашают

Гибель четырех военнослужащих в 169-м учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого в Черниговской области произошла из-за детонации артиллерийского снаряда. Больше деталей пока не сообщается в интересах следствия.

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Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщила советница по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян. По ее словам, расследование по факту гибели военнослужащих продолжается.

"Расследование уголовного производства по факту нарушения правил обращения с оружием продолжается. Пока и информация, разрешенная к обнародованию, звучит следующим образом: следователям вся информация известна, это был артиллерийский снаряд. Сейчас продолжаются экспертизы и продолжается досудебное расследование", - пояснила Татьяна Сапьян.

Она подчеркнула, что подобные уголовные производства по украинским военным любят тишину.

Как известно, 169 учебный центр "Десна" – это воинская часть Вооруженных сил Украины. Заведение расположено в поселке городского типа Десна Черниговской области. Центр специализируется на подготовке личного состава для разных родов Сухопутных войск и подчиняется непосредственно командованию Сухопутных войск ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 18 марта в учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого погибли четверо украинских военнослужащих.

Сотрудники Государственного бюро расследований сразу выехали на место происшествия, провели осмотр и изъяли вещественные доказательства. 20 марта в ДБР была озвучена предварительная причина инцидента – детонация снаряда во время учебных стрельб.

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