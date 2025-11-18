В Defence Express сравнили истребители Gripen и Rafale, которые должна получить Украина: какой лучше

После объявления о возможной поставке Украине истребителей Rafale актуализировался вопрос их сравнения со шведскими Gripen. Оба самолета относятся к поколению 4+, однако имеют существенные различия в боевых возможностях, конструкции и стоимости эксплуатации.

Defence Express сравнил два истребителя и объяснил, в чем их разница. Как отмечает украинский военный портал, шведский истребитель считается самым дешевым среди самолетов своего поколения, а французские Rafale тратят больше топлива.

"Возникает очень простой и важный вопрос – а что такого могут французские истребители Rafale, что не могут обеспечить шведские Gripen от Saab. Особенно учитывая то, что истребителей из Швеции планируется закупить на условиях локализации 100-150 единиц", – отмечают в Defence Express.

Общая концепция истребителей

Оба типа истребителей относятся к поколению 4+, однако отличаются по классу: Rafale является тяжелым двухмоторным самолетом, тогда как Gripen легким одномоторным.

Возможности

Максимальная взлетная масса французского истребителя составляет 24,5 тонны против 16,5 тонн у Gripen. Это влияет на объем топлива, дальность полета и массу вооружения. Два двигателя Rafale обеспечивают более высокую тягу, но при этом самолет расходует больше топлива.

Rafale способен поднять до 9,5 тонны на 14 точках подвески по сравнению с 7,2 тоннами на 10 точках у шведского истребителя.

Дальность полета французского истребителя, при условии наличия дополнительных топливных баков составляет до 3 700 км. Шведский, по заявкам, может лететь на расстояние до 4000 км.

Оба самолета имеют системы дозаправки в воздухе.

Бортовое оборудование

Открытых данных о бортовом оборудовании самолетов нет. Однако в Defence Express отмечают, что оба истребителя оснащены радарами AESA. Так же закрытой информацией остаются возможности комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Вообще секретной темой является реальная заметность самолетов в радиолокационном спектре, потому что в Dassault и в Saab (производители этих истребителей – ред.) активно работали над уменьшением видимости своих истребителей на радарах, хотя оба самолета и имеют одинаковые аэродинамические решения", – объяснили Defence Express

Совместимость с ракетами

Rafale и Gripen в целом имеют одинаковые возможности применения вооружения. Однако шведский истребитель совместим с большим количеством ракет, то есть, может интегрировать вооружение, выбранное заказчиком, в частности AIM-120, AIM-9 и IRIS-T. Зато французский самолет может применять только европейские ракеты MBDA.

Стоимость использования

Истребитель Rafale дороже как в приобретении, так и в эксплуатации. Gripen считается самым дешевым среди истребителей своего поколения, а также имеет значительно меньшие требования к взлетно-посадочным полосам и техническому обслуживанию.

Сроки получения

Как отмечает Defence Express, значение может иметь и то, что Украина значительно быстрее может получить подержанные Rafale, что делает такое усиление быстрым и ситуативным.

"Эти вопросы могут и не иметь смысла, если речь идет только о закупке подержанных Rafale с возможностью получения в краткосрочной перспективе. Потому что такое усиление может быть именно ситуационным", – подытожили Defence Express.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию. В рамках визита украинский лидер и его французский коллега Эммануэль Макрон подписали соглашение, которое позволяет нашему государству заказать 100 истребителей Rafale F4 и другие виды оружия.

Среди вооружения, которое сможет приобрести Украина до 2035 года, есть также радары для противовоздушной обороны, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы. А также системы ПВО SAMP-T, которые способны противодействовать российской баллистике.

Ранее стало известно, что 22 октября, президент Украины и шведский премьер-министр Ульф Кристерссонподписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей. Этот документ открывает путь к получению Украиной шведских многоцелевых истребителей четвертого поколения Gripen.

