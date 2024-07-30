В Дії можно получить военно-учетный документ с QR-кодом: инструкция

На портале Дія теперь можно получить военно-учетный документ с QR-кодом. Он имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, – его можно использовать при трудоустройстве или прохождении проверки на блокпосте.

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Об этом 30 июля сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины. "Теперь военно-учетный документ из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов можно получить на портале Дія – без визитов в учреждения и очередей", – заявили в ведомстве.

В Минцифре добавили, что электронный документ в действии имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, поэтому можно использовать его в любых жизненных обстоятельствах: от трудоустройства до прохождения проверки на блокпосте.

На электронном документе есть QR-код – по нему будут проверять подлинность документа и информацию из реестра "Оберіг", например о бронировании.

Документ сформируется, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть вся необходимая информация о лице.

Как получить военно-учетный документ в Дії

Для начала необходимо авторизироваться на портале Дія с помощью КЭП.

Далее следует выбрать сервис "Военно-учетный документ" и "Подать заявление". Заявление нужно будет подписать электронной подписью.

В течение десяти минут документ появится в кабинете гражданина на портале Дія.

"Услуга реализуется Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством обороны при содействии проекта "Поддержка цифровой трансформации", финансируемого USAID и UK Dev. Партнер проекта – "Фонд Восточная Европа", – рассказали в Минцифре.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дії запустили сервис быстрого бронирования от мобилизации.

В Кабмине рассказали, что за 11 дней электронное бронирование через Дію прошли уже 76 тыс. сотрудников предприятий, критически важных либо работающих на нужды Сил обороны.

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