В Днепре после ракетного удара РФ до сих пор считают без вести пропавшими 17 человек, 12 тел и фрагментов не идентифицированы – ОВА

14 января россияне произвели один из самых масштабных обстрелов за весь период полномасштабного вторжения – вражеская ракета попала в жилой дом в Днепре. Сейчас 17 человек, предположительно находившихся в многоэтажке, по которой пришелся удар, и до сих пор считаются без вести пропавшими.

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Об этом сообщил заместитель Днепровского городского головы Михаил Лысенко. Кроме того, 12 тел, найденных под завалами, до сих пор не идентифицированы.

Михаил Лысенко заявил, что 97 квартир из многоэтажного дома, в который попала ракета, не подлежат восстановлению.

"С 18 января к делу примутся наши эксперты. Только тогда удастся точно определить, сколько подъездов и квартир уже не пригодны для жизни. Вся процедура займет минимум 2 недели", – сообщил он.

В настоящее время на месте происшествия завершены спасательные работы, однако, фрагменты погибших людей до сих пор ищут специалисты.

Последствия трагедии прокомментировала и советница главы Днепропетровской ОВА Наталья Бабаченко.

"Аварийно-спасательная процедура закончилась вчера. Сейчас известно, что вражеская ракета забрала 45 жизней. В настоящее время 12 фрагментов еще не идентифицированы. За этот день смогли опознать лишь 3 человека, а 17 все еще считаются без вести пропавшими", – сообщила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января российская ракета Х-22 попала в многоэтажку в Днепре. Два подъезда были полностью разрушены.

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