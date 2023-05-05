В Днепре раздались взрывы: сообщают о работе ПВО

В Днепре в ночь на пятницу, 5 мая, раздались взрывы. В настоящее время в регионе был объявлен сигнал воздушной тревоги.

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О звуках мощных взрывов сообщили корреспонденты Zn.ua. Их было слышно около 1:10.

"Днепр, наши корреспонденты сообщают о серии взрывов в пригороде. Предварительно работа ПВО", – говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы писали, что вражеская армия России запустила по Днепропетровщине дроны-камикадзе Shahed 136. Отметим, что власти региона и областного центра пока не комментировали взрывы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 мая в Киеве прогремели многочисленные взрывы во время воздушной тревоги. В Воздушных силах заявили, что ПВО сбила дрон, над которым было потеряно управление. Его обломки вызвали пожар.

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